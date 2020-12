vor 17 Min.

Weitere Einzelhändler kritisieren Drogeriemarkt Müller

Plus Immer mehr Frust wird laut über die Geschäftspraktiken des Drogeriemarktes. Eine neue Verordnung des Gesundheitsministeriums besagt jedoch: Das Vorgehen von Müller ist wohl erlaubt.

Von David Holzapfel

Ein Artikel unserer Zeitung über die Drogeriemarktkette Müller hat im Internet eine kontroverse Diskussion angestoßen. In dem Text echauffiert sich der Nördlinger Jürgen Möhnle darüber, dass er und andere Einzelhändler ihre Geschäfte schließen müssten, während Müller ähnliche Waren auch im Lockdown weiter verkaufe. Er ist nicht alleine mit seinem Frust.

Die Meinungen im Netz sind gespalten. Einige können die Kritik der lokalen Einzelhändler verstehen. Eine Facebook-Nutzerin schreibt etwa: „Müller darf Bilder entwickeln. Fotoläden nicht. Müller darf einen Abholservice anbieten, Einzelhändler nicht. Müller darf Spielwaren verkaufen, der kleine Einzelhändler nicht.“ Mit dieser „Ungerechtigkeit“ würde den einzelnen Läden der Wind aus den Segeln genommen und ein Großkonzern gefördert, der „sicherlich keine Probleme“ habe, sich während des Lockdowns zu halten.

Über Moral und Unmoral von Müller lässt sich streiten

Andere Nutzer sind gegenteiliger Ansicht. Teresa Müller etwa schreibt: „Wahnsinn! In diesen ohnehin schwierigen Zeiten muss man es dann anderen nochmals schwerer machen. Absolut unüberlegt gehandelt! Damit wurde jetzt nur erreicht, dass der Onlinehandel noch mehr gestärkt wird.“

Über Moral und Unmoral der Groß-Drogerie lässt sich also streiten. Rechtlich bestanden für das Landratsamt Donau–Ries am vergangenen Freitag jedoch keine Zweifel. Die Behörde hatte die Verantwortlichen der Drogerie-Filiale angewiesen, Abteilungen, die nicht typisch für eine Drogerie sind, zu schließen.

Am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr war in der Nördlinger Müller-Filiale jedoch alles wie gehabt – beinahe zumindest. Lediglich den DVD-, Musik und Elektro-Bereich hatte das Personal großteils abgesperrt. Andere Regale hingegen waren weiterhin komplett zugänglich; so unter anderem der Spiel- und Schreibwarenbereich sowie die Fotostationen.

Einzelhändler sieht "große Ungerechtigkeit"

Der Nördlinger Einzelhändler Peter Hueber sieht darin eine „große Ungerechtigkeit“. Er betreibt das Nördlinger Geschäft Finck Medien und sagt: „Von uns wird verlangt, das Geschäft zu schließen.“ Indes würden Drogerien wie Müller und dm „in aller Ruhe Bilder für ihre Kunden entwickeln“. Der Einzelhändler ist sauer, vor allem auf die Politik. „Es wurde versäumt, uns Geschäftsleute zu schützen.“

Ähnlich sieht das auch Andrea Kunzmann, Inhaberin einiger regionaler Parfümerien, unter anderem auch der Nördlinger „Aurel Finck“. Sie sieht die Politik in der Verantwortung, die Regelungen so zu gestalten, dass kein Raum für Schlupflöcher bleibe. Kunzmann sagt: „Was Müller und andere Großdrogerien machen, ist eine Ungerechtigkeit.“ In der Nördlinger Drogerie-Filiale etwa habe sich seit der Anordnung des Landratsamts kaum etwas geändert, auch Parfüm würde weiter verkauft.

Änderung der Corona-Verordnung

Doch wie so oft in Zeiten der Pandemie kommt es letztlich anders als gedacht. Das Landratsamt teilte am Montagnachmittag auf Anfrage mit, dass es vom Gesundheitsministerium vormittags über eine Änderung der Corona-Verordnungen (Stand 18. Dezember) informiert worden sei. Wie bereits berichtet, dürfen Mischbetriebe des Handels insgesamt öffnen, wenn mehr als 50 Prozent ihrer Tätigkeiten im erlaubten Bereich liegen.

Jedoch gebe es neue Sonderregelungen für Großbetriebe. Demnach gelte laut Landratsamt für großflächige Drogeriemärkte die Mischbetriebsregelung nicht, wenn nicht erlaubte Sortimente in eigenen, gut abgrenzbaren Abteilungen (eigenes Stockwerk; zusammenhängende, gut abgrenzbare größere Flächen von mindestens 300 Quadratmetern) angeboten würden.

Die Nördlinger Müller-Filiale, teilt das Landratsamt mit, werde auf einem Stockwerk betrieben. Nicht erlaubte Waren könnten demnach nicht in einem eigenen Stockwerk abgetrennt werden. „Eigenverantwortlich ist zu beurteilen, ob sich die nicht erlaubten Waren jeweils auf einer zusammenhängenden (...) Fläche von mindestens 300 Quadratmetern befinden.“ Und nun? Die Behörde habe den Müller-Markt in Nördlingen informiert, dass für den Fall, dass die einzelnen, nicht erlaubten Abteile jeweils eine Verkaufsfläche von unter 300 Quadratmetern aufweisen, diese weiterhin betrieben werden könnten.

