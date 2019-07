Wenn der Rettungswagen bei einem Unfall schon im Einsatz ist

Plus Weshalb bei dem schweren Unfall am Wochenende das Team aus Oettingen als erstes vor Ort war.

Für die Rettungsdienste ist es manchmal ein Dilemma: Die Integrierte Leitstelle will einen Rettungswagen (RTW) an einen Unfallort mit verletzten Personen schicken, kann dies aber nicht, weil das Fahrzeug woanders im Einsatz ist. Die Folge: Die nächstliegende Rettungswache muss den Fall übernehmen.

So geschehen am Wochenende bei dem schweren Unfall zwischen Baldingen und Pflaumloch, bei dem ein Traktorlenker einer jungen Autofahrerin die Vorfahrt nahm (wir berichteten) und es zu einem frontalen Zusammenstoß kam. Weil der Sanka der nahe liegenden Nördlinger Rettungswache zum Unfallzeitpunkt gerade im Fränkischen im Einsatz war, konnte er folglich nicht nach Baldingen fahren.

„Das ist kein ungewöhnlicher Fall“, sagte der Leiter des Rettungsdienstes beim Roten Kreuz Nordschwaben, Alexander Veit, gestern gegenüber unserer Zeitung. Deshalb sei der Leitstelle nichts anderes übrig geblieben, als die Kollegen in Oettingen zu alarmieren, die dann als erste zum Einsatzort kamen und sich um die Opfer kümmerten. Solche Situationen führten zwangsläufig zu zeitlichen Verzögerungen, allein wegen der größeren Entfernung zur Unfallstelle. Weitere RTW seien dann bei den übrigen Rettungswachen in der Region angefordert worden. In manchen Situationen würden auch über die Landkreisgrenze hinaus Rettungsdienste benötigt. Für das Ries käme beispielsweise die Wache in Bopfingen in Frage.

Kommandant Kurz spricht von einer üblichen Vorgehensweise

Besonders schwierig werde es, wenn ein RTW gerade bei einem „Bagatellfall“ in Einsatz sei, gleichzeitig aber ein schwerer Unfall mit Verletzten sich an einem anderen Ort ereigne und dort nicht gleich ein Rettungswagen verfügbar sei. „Da stecken Sie aber nicht drin. Wenn wir angefordert werden, fahren wir hin – auch wenn sich der Einsatz als Bagatellfall herausstellt“, schildert Veit die alltägliche Praxis seiner Kolleginnen und Kollegen.

Bei dem Unfall am Samstagnachmittag bei Baldingen kam den Verletzten zugute, dass Mitglieder der Nördlinger Feuerwehr ehrenamtliche Rettungssanitäter sind und den Verletzten quasi als Ersthelfer zur Verfügung standen. Laut Marco Kurz, dem Kommandanten der Nördlinger Wehr, haben seine Leute die Verletzten aus dem Unfallwrack zunächst befreit und sie dann soweit möglich versorgt. Kurz spricht von einer üblichen Vorgehensweise, die auch mit den Rettungsdiensten so vereinbart sei.

Die RTW seien eben „endlich“, wie Veit es ausdrückt. Soll heißen: Wenn ein Fahrzeug im Einsatz sei, könne es nicht an einem anderen Ort sein, wenngleich es dort möglicherweise nötiger gebraucht werde. Bei den Rettungsleitstellen gebe es für Fälle wie dem Baldinger am Wochenende eine festgelegte Vorgehensweise bei der Anforderung der Rettungsteams.

Im Landkreis Donau-Ries gibt es derzeit sechs Rettungswachen, die mit jeweils einem Fahrzeug ausgestattet sind: Nördlingen, Oettingen, Harburg, Rain, Monheim und Donauwörth.