Wer kennt diese Hochzeitsgesellschaft?

Der Kreisheimatpfleger, Herbert Dettweiler, sucht die Geschichte hinter einem Hochzeitsbild. Wer kann dazu etwas beitragen?

Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler bittet die Leser der Rieser Nachrichten um Unterstützung. Dieses Hochzeitsfoto aus dem Jahr 1932 kam wegen einer Haushaltsauflösung aus München zurück nach Deiningen und erweckte dort die Neugier der Empfängerin.

Nachdem wegen Corona nur wenige Menschen befragt werden konnten und passen mussten, erinnerte sich die Familie an die vor zwei Jahren schon einmal geübten Raterunden in den Rieser Nachrichten, die in vier von fünf Fällen zu einem positiven Ergebnis geführt hatten.

Hier also ein weiterer Aufruf: Wer kann diesem Foto einen Inhalt geben, vielleicht, weil die Musikkapelle bekannt ist oder weil jemand von den Abgebildeten erkannt wird? Bürger, die weiterhelfen können, wenden sich bitte an per E-Mail an: herbert@dettweiler-lehmingen.de.

