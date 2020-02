vor 27 Min.

Wie der Rieser Kommissar Stelzle entstand

Ronald Hummel liest in der Buchhandlung Osiander in Nördlingen aus seinem Heimatkrimi „Kommissar Stelzle ermittelt“.

Von Peter Urban

Es ist (noch) kein Film und Ronald Hummel ist kein Regisseur, doch eines hat sich der Nördlinger Autor wohl vom großen Hitchcock abgeschaut: sich selbst in seinem Werk als Nebenrolle einzubauen. So geschehen in seinem Heimatkrimi „Kommissar Stelzle ermittelt“, den Ronald Hummel bei einer Lesung in der Buchhandlung Osiander in Nördlingen vorstellte. Es war ein überschaubarer Kreis an Stelzle-Fans, die zu der Lesung von Hummels erstem Heimatkrimi gekommen waren.

Es ist mittlerweile das zehnte Buch, das der Autor in 22 Jahren geschrieben hat. Beschäftigte er sich bisher eher mit der Rieser Geschichte in seinen Werken („es waren auch da immer Kriminalgeschichten“), ist er mit Kommissar Stelzle in der Gegenwart angekommen. Sein Anspruch, die Rieser Mentalität widerzuspiegeln, habe er mit dieser Figur erfüllt, sagt Ronald Hummel.

Und er gibt unumwunden zu, dass ihn die schrägen Figuren der Eberhofer-Krimis von Rita Falk auf die Spur seines Kommissars gebracht haben. Ihn faszinieren die Charaktere, die er in diesem Format lebendig werden lassen kann. Zu allererst den Ur-Rieser Stelzle, den er bewusst als „kleine Karikatur“ eines Polizisten mit Nebenerwerbs-Bauernhof, Strich-8-Mercedes und klapprigem Traktor angelegt hat. Als Typ, der eigentlich keine Chance hat, aber sie doch auf seine Art nutzt. Und auch die anderen Darsteller sind keineswegs aus der Luft gegriffen: Hummel sagt, sowohl bei der Geschichte als auch bei den Protagonisten „eher auf Realitätsnähe“ aus zu sein.

Das Vorlesen aus dem Buch wollte Ronald Hummel an die zweite Stelle setzen, in erster Linie lag ihm daran, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er wollte erklären, wie er es anpackte, seinen Regionalkrimi zu konstruieren. Darin spielen vor allem herausragende Eigenschaften eines typischen Riesers die gestaltenden Rollen: „Erscht höra, was d’Leit sagad“, dann mit der ihnen eigenen Neugierde nachstochern, um dann über die weiteren Eigenschaften „Sparsamkeit bis zum Geiz“ und „Beharrlichkeit plus Eigensinn“ zum Erfolg zu kommen.

Als der Dialog mit dem Publikum nicht so recht in Gang kommen wollte, stellte sie der Autor kurzerhand selbst und schilderte, dass er schon in der Schule „in Deutsch nie was lernen musste“ und das Schreiben „schon immer seine Bestimmung“ war. Dass es bei „Stelzle“, im Gegensatz zu seinen vorhergegangenen Romanen, wenig Recherchearbeit gab, aber es ohne die große Lebenserfahrung, über die er verfüge, nicht möglich gewesen wäre, den Roman so zu schreiben.

