18:00 Uhr

Wie weit reicht „Nördlingen mobil“?

Plus Alerheim und Wechingen fordern, dass die künftigen Rufbusse sie anfahren sollen. Die Bürgermeister schreiben einen Brandbrief an den Landrat. Er scheint Wirkung zu zeigen.

Von Philipp Wehrmann

Die Bürgermeister der Gemeinden Wechingen und Alerheim, Klaus Schmidt und Christoph Schmid, ärgern sich: Ihre Gemeinden kommen beim Mobilitätskonzept „ Nördlingen Mobil“ nicht zum Zug – und das, obwohl sie sich selbst um eine Aufnahme bemüht haben. Das Konzept sieht vor, die Stadt Nördlingen, ihre Stadtteile und umliegende Gemeinden mit Kleinbussen zu verbinden. Sie sollen als Rufbus fungieren und im Halbstundentakt fahren. Alerheim und Wechingen sollen sie – Stand jetzt – nicht anfahren. Erschlossen werden nur die Kommunen Deiningen, Ederheim, Möttingen, Reimlingen und Wallerstein sowie die Stadt Nördlingen selbst – inklusive der jeweiligen Ortsteile. Schmidt und Schmid haben deshalb einen Brandbrief an Landrat Stefan Rößle geschrieben.

Aus ihrer Enttäuschung machen sie darin keinen Hehl: „Mit großer Verwunderung und Bestürzung nehmen wir die Entscheidung des Ausschusses, unsere Gemeinden nicht in das Konzept ‚Nördlingen mobil‘ aufzunehmen, zur Kenntnis.“ Die Entscheidung und den Weg dorthin fänden sie fragwürdig. „Wie es scheint, gibt es im Landkreis Donau-Ries [...] Städte und Gemeinden erster und zweiter Klasse.“ Man habe nur aus der Presse und über eigene Recherchen von dem Konzept erfahren. Dann habe man in den jeweiligen Gemeinderäten entschieden, die Aufnahme zu beantragen.

Nördlingen mobil: Freude über große Resonanz

Landrat Stefan Rößle antwortete am 12. Februar auf die Anträge. Er freue sich, dass „Nördlingen mobil“ auf so große Resonanz stoße. Seine Verwaltung werde in der Sache mit dem Verkehrsunternehmen Schwarzer aus Nördlingen Gespräche führen. Anschließend werde man die Anträge in den zuständigen Gremien behandeln.

Die Bürgermeister meinen in dem Schreiben, der Wortlaut der Antwort zeige, wer im Kreis beim ÖPNV am Ruder sitze. Letztendlich komme es auf das Wohlwollen des Busunternehmens und nicht auf die gewählten Gemeindevertreter an. „Unter diesen Umständen fällt es daher schwer, nicht an das Wort ‚Lobbyismus‘ zu denken“, kritisieren die Rathauschefs. Bis zum heutigen Tag habe sich das Landratsamt nicht bei ihnen gemeldet, im zuständigen Verkehrsausschuss sei das Thema nicht auf der Tagesordnung aufgetaucht.

Das Landratsamt erklärt gegenüber unserer Redaktion seine Sicht der Dinge. Das Konzept sei entstanden, weil der aktuelle Stadtbus einem heutigen Mobilitätsanspruch nicht mehr gerecht werde. Aufgrund der Ausbreitung Nördlingens und des Straßennetzes sei es so, dass zwangsläufig durch benachbarte Gemeindegebiete gefahren werden müsse. „Insofern war es nur logisch, auch diese Gemeinden – dann inklusive aller Ortsteile – mit in das Konzept einzubinden.“ Alerheim und Wechingen lägen etwas außerhalb dieses Gebiets. Deren Einbindung sei schwieriger. Sie würde zusätzliche Fahrzeuge nötig machen und Fahrzeiten verlängern. Nach der Sammlung von Erfahrungswerten wäre es möglich, auch Alerheim und Wechingen mit in das Konzept „Nördlingen Mobil“ aufzunehmen, wenn insbesondere die Fahrzeiten dies erlauben und auch die Finanzierung neu geregelt wird, heißt es in dem Schreiben.

Landratsamt erklärt: Projekt lag Wochen auf Eis

Und auch für den Umstand, dass die Bürgermeister nichts mehr vom Landratsamt gehört haben, hat die Behörde eine Erklärung: „Das Projekt lag wegen der Corona-Pandemie einige Wochen auf Eis und wurde im Laufe des Juni für die anstehenden Sitzungen eiligst fertiggestellt, um hier nicht noch weitere Zeit zu verlieren.“ Bedauerlicherweise sei dabei von der Verwaltung übersehen worden, die beiden Gemeinden in diesen Prozess weiter miteinzubinden oder diese zumindest darüber zu informieren, dass sie zum Start nicht berücksichtigt werden könnten und zuerst Erfahrungswerte zu sammeln seien. In der entsprechenden Ausschusssitzung sei auf Nachfrage einiger Ausschussmitglieder bereits dargelegt worden, dass eine Aufnahme beider Gemeinden später durchaus möglich sei.

Das Landratsamt habe am Montag versucht, mit den beiden Bürgermeistern Kontakt aufzunehmen, schreibt die Behörde. „In einem längeren und durchaus konstruktiven Gespräch wurde mit Herrn Bürgermeister Schmid aus Alerheim vereinbart, dass zunächst Erfahrungswerte in 2021 gesammelt werden sollen und auf diesen aufbauend die beiden Gemeinden danach schnellstmöglich in das Konzept integriert werden sollen.“ Dementsprechend werde auch ein Beschluss für die anstehende Kreistagssitzung aufbereitet. Über Mobilitätsangebote im Landkreis entschieden immer der jeweilige Fachausschuss und der Kreistag. Die lokalen Verkehrsunternehmen könnten in den Entscheidungsprozess ihr Fachwissen einfließen lassen.

Jörg Schwarzer, Chef des Busunternehmens Schwarzer, sagte unserer Redaktion, die Entscheidung liege bei der Politik. Eine Einbindung Alerheims und Wechingens sei möglich, lasse den Aufwand aber deutlich wachsen. „Bei einem solchen Konzept steigen die Kosten exponentiell mit der Fläche.“

Alerheims Bürgermeister Schmid sagte später am Tag auf Nachfrage, das Landratsamt habe ihn erreicht. Der vorläufige Plan sei, dass das Konzept im neuen Jahr beginnt und mehrere Monate später eine Aufnahme Alerheims und Wechingens geprüft werden solle. „Schauen wir mal, was im Beschlussvorschlag für den Kreistag steht.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen