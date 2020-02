17:00 Uhr

Wiederholungstäter stiehlt in Oettingen Dosenbier

Ein Ladendetektiv erwischt in einem Oettinger Supermarkt einen Mann, als er eine Dose Bier einsteckt und nicht bezahlt. Die Polizei nimmt ihn mit aufs Revier und stellt fest, dass er das nicht zum ersten Mal macht.

Ein Mann hat in Oettingen eine Dose Bier gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Dieb während seiner Tat in einem Supermarkt an der Nördlinger Straße von einem Ladendetektiv beobachtet. Nachdem der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er von herbeigerufenen Polizeibeamten mitgenommen.

Nachdem die Identität des 37-Jährigen auf der Wache schließlich festgestellt war, konnte er wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der Mann ist nach Angaben der Polizei wegen Diebstahls vorbelastet. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen