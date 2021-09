In Wilburgstetten ist das modernste Sägewerk Europas entstanden

Plus In Wilburgstetten hat die Firma Rettenmeier ihre Betriebsfläche auf 60 Hektar erweitert. Welche Rolle der Klimaschutz für das Unternehmen spielt.

Europas modernstes Groß-Sägewerk ist bei der Firma Rettenmeier in Wilburgstetten aufgebaut worden. Für das Unternehmen spielt der Klimaschutz nach eigenen Angaben eine große Rolle.