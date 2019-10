vor 51 Min.

Wilde Tänzer und eifrige Flechter im Jugendzelt J

Plus Für junge Menschen gibt es auf der Donauries-Ausstellung einen eigenen Bereich. Vereine zeigen ihr Angebot für die Jugend und informieren Familien.

Partymusik ertönt aus Lautsprechern und die Zumbagruppe des TSV Nördlingen bewegt sich wild. Am Rand der Gruppe tanzt Paula Print, unsere Zeitungsente, zaghaft mit. Hier ein Ausfallschritt, dort ein Hochheben der Arme. Im Jugendzelt auf der Donauries-Ausstellung ist einiges los. Florian Deffner, Geschäftsstellenleiter des TSV, steht mit seinem Stand am Eingang des Zeltes. Er schildert: „Viele, die reinkommen und unser Logo sehen, sagen: ,Ach, die Fußballer sind auch da.’ Aber wir sind eben auch mehr.“ Zwölf weitere Abteilungen hat der Sportverein und auf die möchte Deffner aufmerksam machen. Man wolle zeigen, dass man etwas für die ganze Familie biete, so Deffner.

