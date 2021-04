Wird ins Nördlinger Stiftungskrankenhaus weniger investiert?

Plus Im Nördlinger Stadtrat ging es um die Frage, ob das Krankenhaus in Nördlingen im Vergleich zu den anderen Kliniken des gKU schlechter abschneidet.

Sage und schreibe rund 72 Millionen Euro hat die Generalsanierung des Nördlinger Krankenhauses gekostet. Was kritisieren die Fraktionen im Stadtrat? Und was entgenet gKU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse?

Doch erst ein kurzer Blick zurück. Die Generalsanierung begann Ende der 80er Jahre, ihr Abschluss wurde 2004 mit einem Festakt gefeiert. Neben der hohen Summe ist bemerkenswert: Das Krankenhaus war damals noch ein Eigenbetrieb der Stadt, die rund 3,7 Millionen Euro allein trug. Erst seit dem 1. Januar 2009 ist das Stift Teil des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU) Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime. Vielleicht erklärt sich so am besten der kritische Blick, den die Nördlinger derzeit auf die Investitionen an „ihrem“ Krankenhaus werfen.

Stift: Nördlinger Stadtrat fragt bei Jürgen Busse kritisch nach

Denn hinter vorgehaltener Hand meint mancher, man müsse da jetzt schon aufpassen, dass das Stift nicht zu kurz komme. Vor allem angesichts der hohen Investitionen an der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. Wie berichtet, soll dort unter anderem die Onkologie erweitert werden. In der vergangenen Stadtratssitzung referierte gKU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse über die aktuelle Lage am Krankenhaus (wir berichteten). Er musste sich zahlreichen kritischen Nachfragen aus dem Gremium stellen.

Busse gab zunächst einen Überblick über die in diesem und den folgenden Jahren geplanten großen Bau- und Investitionsmaßnahmen. Demnach werde die ehemalige Intensivstation saniert, das koste geschätzt rund 1,35 Millionen Euro. Man wolle Vier-Bett-Zimmer in Zwei-Bett-Zimmer umbauen. In den Räumen, in denen es bereits zwei Bäder gebe, komme man da vergleichsweise schnell voran, geplant sei, jedes Jahr eine Etage abzuarbeiten. Wo es derzeit kein zweites Bad gebe, müsse man das erst einbauen, das dauere länger, erläuterte Busse. Zudem solle das CT ausgetauscht werden. Ein zweiter Herzkatheter-Messplatz stehe ebenfalls an, der koste geschätzt 1,2 Millionen Euro. Für ihn und für das CT habe man Förderanträge gestellt.

Fehlender Investitionsvergleich bei den Krankenhäusern im Donau-Ries

Markus Landenberger-Schneider ( CSU) hakte nach, wollte unter anderem wissen, was man mache, wenn es keine Förderung für den Herzkatheter gebe. Peter Romano (PWG) meinte, bei den Aufzügen am Stift sei noch „Luft nach oben“. Gudrun Gebert-Löfflad (Stadtteilliste) sprach schließlich offen aus, was mancher denkt: Ihr fehle es an festen Zusagen, meinte die dritte Bürgermeisterin. Ihr fehle auch ein Investitionsvergleich zwischen den Krankenhäusern des gKU: „Ich denke, dass da eine Ungleichheit vorliegt.“ Natürlich ziehe man im gemeinsamen Kommunalunternehmen an einem Strang, legte die Zweite Bürgermeisterin Rita Ortler (SPD) nach. Doch auch ihr fehlte es an Transparenz: „Das war unser Haus und da schauen wir auch, was gemacht wird.“ Schließlich zahle die Stadt pro Jahr ihren Beitrag für das Stift.

Oberbürgermeister David Wittner ging es um den Herzkatheter: „Uns ist es wichtig, dass da mit Verbindlichkeit geplant ist.“ CSU-Fraktionsvorsitzender Steffen Höhn verwies auf einen Sonderzuschuss des Bundes, mit dem der Herzkatheter in fünf Jahren bezahlt sei. Man habe ein großes Interesse am Stiftungskrankenhaus und auch am Bürgerheim, betonte Wittner. Das Stift sei im Ries die zentrale medizinische Einrichtung.

Busse: Eine Millionen Euro Schulden müssten pro Jahr getilgt werden

Busse entgegnete in der Sitzung, er sei sprachlos. Was er präsentiere, habe grundsätzlich Hand und Fuß, sagte der gKU-Vorstandsvorsitzende: „Das sind Maßnahmen und nicht irgendwelche Traumschlösser.“ Werde der Herzkatheter nicht gefördert, dann werde man überlegen, wie man ihn finanziere. Man investiere da, wo man sich weiterentwickeln könne. In Donauwörth sei zuletzt beispielsweise der Bau der Berufsfachschule für Pflege abgeschlossen worden, zudem gebe es dort einen neuen Mitarbeiterparkplatz.

„Wir sind auch nach wie vor nicht schuldenfrei“, betonte der Vorstandsvorsitzende. Pro Jahr zahle man rund eine Million Euro für Kredite und Tilgung. Man habe einen Wirtschaftsplan, erledige das, was reinkomme. Und das werde dann ja auch vom gKU-Verwaltungsrat genehmigt.

