16.11.2019

Wohnungsbrand in Pfäfflingen: Vier Katzen und zwei Hunde tot

Rund 80 Feuerwehrleute im Nördlinger Stadtteil im Einsatz. Drei Haustiere konnten nicht mehr gerettet werden.

Dutzende Einsatzkräfte sind am Samstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in Pfäfflingen gerufen worden. Nach ersten Informationen der Polizei soll das Feuer in der Wohnung nahe eines Bauernhofes ausgebrochen sein. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus. Es wird bislang vermutet, dass es zunächst im Schlafzimmer zu brennen begonnen habe. Später seien die Flammen sogar aus den Fenstern geschlagen.

Feuer in Pfäfflingen: Haustiere gestorben

Die Ursache soll noch nicht bekannt sein, teilt die Polizei weiter mit. Menschen sind nach weiteren Angaben nicht verletzt worden. Allerdings konnten zwei Hunde und vier Katzen nicht mehr gerettet werden. Zunächst berichtete die Polizei nur von einer gestorbenen Katze. Die Hausbewohner waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause

Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 30.000 bis 40.000 Euro. RN

Themen folgen