Worte zu Ostern via Youtube und Instagram

Plus Weil den Christen der persönliche Besuch in den Kirchen verwehrt bleibt, erweitern die Pfarrer ihr Gottesdienst Angebot. In Nördlingen spielen Musiker außerdem ein Posaunenkonzert vom Daniel über die Dächer der Stadt

Das Hochfest der Christen – Jesu Auferstehung – ist 2020 mit viel Abstand zwischen den Gläubigen gefeiert worden. Abstand, ja, doch die zwischenmenschliche Nähe war in all den Gottesdienst-Varianten im Ries zu spüren, sie schien gar intensiver als sonst. Die Kirchen organisierten sich schon einige Tagen um.

Digitaler Gottesdienst an Ostern im Ries

Sie boten für die Gottesdienste rund um Ostern digitale Alternativen an, weil sie zum Schutz der Bevölkerung und um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, untersagt sind. Nördlingens Pfarrer Benjamin Beck sendete den Auferstehungsgottesdienst der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen am Samstag, 11. April, live um 21 Uhr aus der Salvatorkirche. Die Aufzeichnung der Osternacht zählte am Montagvormittag bereits 1300 Aufrufe und ist auch nachträglich noch zu sehen. Beck bedankte sich am Ende bei allen, die es möglich machten, den Gottesdienst „so schön, so anders“ zu feiern. Außerdem sagte er: „Vielleicht haben sie ihn erkannt, ein Lektor ist unser neuer Oberbürgermeister.“

Neben einem bewährten Lektor habe Beck David Wittner als geeigneten Vertreter gesehen, um eine der Lesungen vorzutragen. Dazu meinte der Pfarrer außerdem: „Wenn der Oberbürgermeister in der Osternacht in den schweren Zeiten bei uns ist, dann glaube ich, dann hat er das Herz am rechten Fleck.“ Anschließend wurden die Speisen geweiht. Weil nur der Korb des Pfarrhauses in der Kirche war, wurde der Segen zu den Gläubigen an den Bildschirmen zu Hause gesprochen.

Gottesdienst in Sankt Jakob über Instagram

Den Ostergottesdienst in Oettingen gab es im Online-Netzwerk Instagram zu sehen. Dekan Armin Diener sagte in Sankt Jakob: „Heute bin ich allein in dieser Kirche. Wegen der Corona-Pandemie müssen wir zu Hause bleiben. Dennoch feiern wir Gottesdienst gemeinsam, jeder für sich.“ Unter dem Beitrag hat Pfarrer Uli Tauber eine Nachricht hinterlassen. Er schrieb: „Danke für die wunderbare Osterbotschaft. Euch allen ein gesegnetes Osterfest. Bleibt bewahrt und gesund unter Gottes schützender Hand.“

Ute Baierlein spielt vom Daniel und stimmt in das ungewöhnliche Posaunenkonzert ein.

Ein besonderes Osterfest, bei dem auch die Musiker Einfallsreichtum zeigten. In Nördlingen, wo traditionell der Posaunenchor vom Kranz des Daniel spielt, wurde der Abstand zwischen den Musikern um einige Meter vergrößert. Ute Baierlein spielte ganz oben vom Daniel herunter zu ihren Chormitgliedern. Vier Lieder erklangen in die vier Himmelsrichtungen und waren somit über Teilen der Nördlinger Altstadt zu hören.