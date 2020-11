vor 3 Min.

Zahl der Bio-Bauern steigt im Landkreis Donau-Ries deutlich

Plus Die Zahl der Bio-Betriebe hat in den vergangenen vier Jahren im Landkreis um knapp 60 Prozent zugenommen. Ein Landwirt berichtet von seinen Erfahrungen mit der Umstellung.

Von Matthias Link

Die Landwirtschaft soll ökologischer werden. Das will die Politik, etwa mit der jüngsten EU-Agrarreform (von Umweltverbänden gleichwohl kritisiert), und das wollen große Teile der Gesellschaft, wie etwa beim Volksbegehren „Rettet die Bienen“ deutlich geworden ist. Im Landkreis Donau-Ries nimmt die Zahl der ökologischen Landwirtschaftsbetriebe signifikant zu. Waren es 2010 noch 83 Öko-Betriebe, so sind es aktuell bereits 167, wie Manfred Faber, Leitender Landwirtschaftsdirektor am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, mitteilt. Vor allem seit 2016 zeigt die Kurve nach oben, die Zunahme liegt in diesem Vierjahreszeitraum bei knapp 60 Prozent.

Die Öko-Betriebe machen einen Anteil von 7,4 Prozent an allen 2250 Betrieben aus und sie bewirtschaften mit 6756 Hektar etwa neun Prozent der Fläche. Trotz des deutlichen Anstiegs der Bio-Betriebe liegt der Landkreis aber noch unter dem bayernweiten Durchschnitt. Im Freistaat arbeitet etwas mehr als jeder zehnte Landwirt ökologisch, der Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche beträgt circa zwölf Prozent.

Siegfried Hahn aus Deiningen ist erst seit Kurzem im Bio-Bereich

Einer der Landwirte im Landkreis, die erst kürzlich auf ökologischen Landbau umgestellt haben, ist Siegfried Hahn aus Deiningen. Er bewirtschaftet 50 Hektar im Nebenerwerb, Mitte 2019 hat er umgestellt. Früher mästete er Bullen, doch die Auflagen seitens des QS-Lebensmittelverbands seien immer mehr geworden und die Preise seien gesunken. Schon seit längerem habe er mit einem Bio-Landwirt aus dem Dorf zusammengearbeitet, erzählt er, und seine Frau kaufe bereits seit etlichen Jahren Bio-Lebensmittel für den eigenen Haushalt ein. Da er die Unterstützung der Familie hatte, konnte er umstellen. „Allein hätte ich das nicht machen können“, sagt der Landwirt, „man fährt ein Drittel mehr auf den Äckern herum.“ Sein Sohn Timo (19), ausgebildeter Landwirt, arbeitet im Betrieb mit. Der Vater sagt: „Ich möchte meinem Sohn eine gute Zukunft ermöglichen. Im konventionellen Bereich, in der Viehhaltung, sehe ich da Schwierigkeiten.“ Einfach ist es jedoch auch mit dem ökologischen Landbau nicht. Für die Rüben müsse man mit 100 Stunden pro Hektar zum Hacken rechnen. „Allein wäre das uferlos“, sagt Hahn, dessen Frau die Büroarbeit übernimmt und ihm teilweise bei der Feldarbeit hilft.

Neue Maschinen musste der Landwirt ebenfalls anschaffen: einen Striegel und ein Hackgerät. Mehrere zehntausend Euro hätten diese gekostet. „Aber so ist das in der Landwirtschaft. Man investiert und schaut, wie es läuft“, sagt er. In den ersten beiden Jahren verdient er mit der sogenannten Umstellungsware weniger. Aber danach rechnet er freilich mit höheren Erträgen bei der A-Ware. Hahn betont, dass er sich nicht als besseren Landwirt gegenüber den konventionellen sieht. „Die Landwirte sitzen alle in einem Boot“, sagt er.

Der Markt für Bio-Erzeugnisse sei in der Region gut, meint Karl-Heinz Götz, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Es gebe regionale Mühlen, die Bio-Getreide annähmen, wie etwa die Bruckmühle in Nähermemmingen oder die Mailänder Mühle in Möttingen. Auch die Nudelfabrik in Pflaumloch werde von Bio-Landwirten beliefert, oder Südzucker in Rain am Lech. Die Molkerei Gropper in Bissingen verarbeitet Bio-Milch. Götz befürchtet aber, dass zu viele Landwirte durch politisch gesetzte Anreize in den Bio-Bereich gedrängt werden könnten. „Wenn der Angebotsdruck größer wird, wenn mehr Betriebe umstellen, dann könnte der Markt überschwemmt werden“, warnt Götz. Die Märkte müssten mitwachsen.

Nachfrage nach Bio-Produkten in Deutschland steigt

Das tun sie auch. Laut den Zahlen des AELF wächst die Nachfrage nach Bio-Produkten in Deutschland stetig um fünf bis zehn Prozent jährlich. Allerdings machten Bio-Lebensmittel nur fünf Prozent am Gesamtumsatz des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland aus. AELF-Chef Faber schätzt die Marktsituation für Bio-Landwirte momentan als nicht schlecht ein, wobei die Absatzmöglichkeiten für Bio-Milch und Bio-Getreide einzeln betrachtet werden müssten. Zur Gewinnsituation der Landwirte insgesamt sagt er: „Ökobetriebe können mit den konventionellen Betrieben durchaus mithalten.“ Dies liege aber auch an Subventionen, wie der bayerischen Ökoprämie von 273 Euro pro Hektar.

Durch den Einstieg von Discountern in das Bio-Segment seien die Produkte billiger geworden und ein Ruck sei durch das Konsumverhalten gegangen, meint er. In der Pandemie, würden die Leute mehr auf Regionalität und Ökologie achten, zum Beispiel beim Fleisch. Grundsätzlich gelte: Nur wenn es eine entsprechende Nachfrage nach Bio-Produkten gebe, könne diese von den Landwirten bedient werden. „Letztlich entscheidet der Verbraucher, wie viel ökologische Landwirtschaft wir haben“, sagt Faber. Beim Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hatte ein Großteil dafür gestimmt, dass bis 2030 in Bayern 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch genutzt werden sollen. Das zu erreichen, werde nicht einfach, wie Faber sagt. In Relation dazu sei die Nachfrage nach Bio-Produkten doch noch gering.

