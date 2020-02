vor 33 Min.

Zahl der Menschen ohne Job sinkt

Die Arbeitslosenquote geht im Februar im Ries leicht zurück

Die Arbeitslosenquote im Ries ist im vergangenen Monat leicht gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Demnach lag die Quote bei 2,1 Prozent – das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und 0,3 weniger als im Vorjahr. Im Februar 2019 lag die Quote bei 1,8 Prozent. Aktuell sind 660 Menschen arbeitslos gemeldet. Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur, sagt: „Der milde Winter trägt im Wesentlichen dazu bei, dass die Arbeitslosenzahlen leicht unter dem Niveau des Vormonats liegen. Der Arbeitsmarkt in unserer Region zeigt sich weiterhin robust und wir liegen deutschlandweit weiterhin auf einem der Spitzenplätze.“

Die bundesweite Woche der Ausbildung vom 16. bis 20. März steht unter dem Motto „Zukunft braucht Ausbildung“ und möchte auf den hohen Stellenwert der betrieblichen Ausbildung aufmerksam machen. Die Lehre der künftigen Fachkräfte im eigenen Betrieb stelle eine wichtige Grundlage für den Betriebserfolg dar, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch nicht immer lassen sich Ausbildungsplätze sofort besetzen. „Deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen, denn manchmal spiegeln sich die Kompetenzen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht in Schulnoten und Zeugnissen wieder. Sie brauchen die Chance, ihr Können einmal unter Beweis zu stellen“, sagt Paul. Zudem könne die Arbeitsagentur mit zahlreichen Fördermöglichkeiten einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss unterstützen. Ein Anruf beim Arbeitgeberservice lohne in jedem Fall. „Auch an die Jugendlichen, die bisher noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz haben, richte ich den Appell, sich umgehend mit unserer Berufsberatung in Verbindung zu setzen. Viele Betriebe suchen noch Auszubildende für den Start im Herbst“, so Paul.

Derzeit sind 72 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren ohne Arbeit, deren Arbeitslosenquote beträgt 1,9 Prozent. Bei den Arbeitnehmern ab 50 Jahre beträgt die Arbeitslosenquote 2,4 Prozent, das entspricht 258 Personen. 154 ausländische Personen und 67 Menschen mit Behinderung sind arbeitslos gemeldet.

Von den 660 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 391 Personen (minus 21 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit Nördlingen und 269 Personen beim Jobcenter Donau-Ries in Nördlingen (minus sieben zum Vormonat) gemeldet. Im Februar 2020 gab es im Ries 495 offene Stellen zur Besetzung. Dies waren im Vergleich zum Vorjahr 22 Stellen weniger. Neu wurden in diesem Monat 126 Stellen gemeldet. (pm)

