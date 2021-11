Ziswingen

15:27 Uhr

Brand in Ziswinger Sägewerk: Der Schaden ist wohl hoch

Plus Ein Brand in einem Sägewerk führt zu einem Großeinsatz der Feuerwehren. Mehrere Einsatzkräfte sind leicht verletzt. Photovoltaik-Module werden zwischenzeitlich zum Problem.

Von Bernd Schied

Schon von Weitem ist am Dienstagvormittag eine riesige Rauchwolke über Ziswingen zu sehen. In dem Mönchsdegginger Ortsteil brennt die Lagerhalle eines Sägewerkes am Ortsausgang an der Straße nach Kleinsorheim. Gegen 8.30 Uhr bemerkt der Eigentümer des Sägewerkes das Feuer auf seinem Anwesen und alarmiert sofort Polizei und Feuerwehr. So lief der Einsatz ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

