12:00 Uhr

Zuckerguss-Magazin: Rieser Bäckerin verrät ihr Geheimrezept

Plus Für das 23. Zuckerguss-Magazin hat Jessica Hansel aus Heroldingen eine Waldmeistertorte gebacken. Bei den meisten Rezepten ändert sie nichts - bis auf eine Ausnahme.

Zum 23. Mal konnten Bäckerinnen aus der Region ihre Rezepte für das Back-Magazin unserer Zeitung einreichen. In der neuen Ausgabe dreht sich alles um regionale Rezepte, das Thema Kaffeegenuss und österliche Upcycling-Ideen. Fünf Frauen aus dem Ries haben es ins Magazin geschafft.

Darunter ist auch Jessica Hansel aus Heroldingen. Sie sei schon zum vierten oder fünften Mal mit einem ihrer Backkunstwerke dabei, erzählt sie. Diesmal hatte sie ein Rezept für eine Waldmeistertorte eingereicht. Hansel bäckt leidenschaftlich, seit sie in der siebten Klasse einmal eine Präsentation zu dem Handwerk gegeben hat.

Waldmeistertorte einer Rieserin im Zuckerguss-Magazin

Mittlerweile macht die 21-Jährige von jedem Kuchen, den sie bäckt, ein Foto und könnte wohl ein ganzes Backbuch mit Rezepten füllen, die sie ausprobiert hat. Ein Geheimnis für das Gelingen von Rezepten hat sie nicht. „Wenn mich jemand fragt, sage ich eigentlich immer, dass ich mich einfach an das Rezept halte“, erklärt die Heroldingerin.

Jessica Hansel

Nur wenn es um Rezepte geht, die Gelatine beinhalten, weicht Hansel an einer Stelle von den Angaben ab. „Zur Sicherheit nehme ich immer ein Blatt Gelatine mehr als angegeben“, sagt sie. Damit hätte sie bis jetzt verhindern können, dass Sahnetorten, wie die Waldmeistertorte, auseinanderlaufen und die Sahnemasse nicht fest wird.

Nur bei Thermomix-Rezepten bewirbt sich Hansel nicht

Außerdem sei es wichtig, die aufgeweichte Gelatine vorher mit ein paar Löffeln Sahne zu verrühren, bis sie sich auflöst und diese Mischung dann in die restliche Menge Sahne zu geben. In ihrem Tortenrezept verwendet Hansel unter anderem frischen, geschnittenen Waldmeister und einen Sirup aus dem Kraut. Wer den Geschmack der Waldmeister-Pflanze nicht mag, kann den Teil des Rezepts zum Beispiel durch pürierte Himbeeren oder Himbeersirup ersetzen. Es gäbe zahlreiche Alternativen, wichtig sei eben nur die Konsistenz der Sahnemasse.

Die 21-Jährige war zwar schon häufiger im „Zuckerguss“ vertreten, trotzdem freut sie sich jedes Mal, wenn die Zeitschrift eine Woche vor der Veröffentlichung bei ihr erscheint und sie sieht, dass ihr Rezept es geschafft hat. Ob sie sich bewirbt, kommt immer ganz aufs Thema an. „Wenn es um Thermomix-Rezepte geht, muss ich mich nicht bewerben, da ich keinen habe. Aber wenn mir was Passendes einfällt, bewerbe ich mich schon“, sagt die 21-Jährige. Dann kämen auch die vielen Bilder, die sie macht, zum Einsatz. In der Familie würde sich besonders ihre Mutter immer freuen, wenn sie es ins Zuckerguss-Magazin geschafft hat.

Aus dem Ries sind in der aktuellen Ausgabe auch Margit Weber, Sandra und Sabrina Beck, alle aus Holheim, sowie Elisabeth Knauer aus Alerheim vertreten. (ligi-)

Info: Die „Zuckerguss“-Frühlingsausgabe Nummer 23 enthält auf 80 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

Kaffee-Käsekuchen, Limettenkranz oder Veilchenschnitten – diesmal dreht sich alles um sommerliche und fruchtige Kreationen.

Neben den klassischen Rezepten von Kuchen und Torten gibt’s auch ein Spezialkapitel mit Tipps, Tricks und Rezepten rund um das Thema Kaffee. Zudem gibt es in dieser Ausgabe auch Alternativen zu klassischen Kaffeegetränken und Ideen für österliche Upcycling-Projekte.

Verkaufsstellen

Das Magazin „Zuckerguss“ ist zum Preis von 6,95 Euro im Medien-Service Center der Rieser Nachrichten in Nördlingen, Deininger Str. 8 (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 13 Uhr), sowie im Onlineshop unter www.augsburger-allgemeine.de/shop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline [08 21] 777 - 44 44. (RN)

Das könnte Sie auch interessieren:

Backen: Rezepte von Mutter und Tochter aus Hohlheim

Diese junge Rieser Hobbybäckerin hat die Jury überzeugt

Leckere Teigstangen aus Hainsfarth