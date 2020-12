vor 52 Min.

Zwangsurlaub für behinderte Mitarbeiter

Plus Der neuerliche Lockdown betrifft auch Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Das bedeutet nicht automatisch die Schließung, aber zumindest weitere Herausforderungen.

Von Robert Milde

Bei den Donau-Ries-Werkstätten in Nördlingen mit Niederlassung in Asbach-Bäumenheim war nach der überstandenen Quarantäne wegen zahlreicher Corona-Infektionen (die RN berichteten mehrmals) gerade ein Hauch von Alltag zurückgekehrt. Die Busse, die die Mitarbeiter zu ihren Arbeitsstätten bringen, fuhren seit knapp einer Woche wieder wie gewohnt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuten sich über ihre Beschäftigung und die damit verbundenen sozialen Kontakte. Und nun der neuerliche Lockdown, der ein „Betreuungs- und Betretungsverbot“ für Menschen mit Behinderung beinhaltet.

Laut Manfred Steger, dem stellvertretenden Geschäftsführer des Werkstätten-Trägers Lebenshilfe Donau-Ries, habe sich die staatliche Verordnung bereits Anfang der Woche angedeutet, ehe sie am Mittwochvormittag dann auch schriftlich eintraf. Steger stellt jedoch klar: „Das bedeutet keine Schließung der Donau-Ries-Werkstätten. Die restlichen Aufträge werden vom übrigen Personal abgearbeitet.“ Zur Erklärung: Die Donau-Ries-Werkstätten beschäftigen in Nördlingen und Bäumenheim etwa 380 Menschen mit Behinderung und rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses Personal betreuen, anleiten und auch selber im Arbeitsprozess mitwirken.

Steger glaubt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns überschaubar sein werden. Einerseits sei ohnehin vom 24. Dezember bis zum 4. Januar eine Weihnachtspause geplant gewesen, andererseits würden auch manche Auftraggeber durch den Lockdown ihren Betrieb herunterfahren, sodass im Moment weniger Arbeit anstehe. Für eine der wichtigsten – zudem systemrelevanten – Aufgaben der Werkstätten existiere zudem ein Notdienst: In der Wäscherei, die schwerpunktmäßig für Krankenhäuser und Altenheime sowie einige Arztpraxen die Wäsche erledige, werde auch sonst schon mitunter an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen gearbeitet.

Rückkehr vielleicht am 11. Januar 2021

Sollte der Lockdown im neuen Jahr gelockert werden, könnten die Menschen mit Behinderung am 11. Januar 2021 wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, hofft Manfred Steger, denn: „Die Mitarbeiter kommen gerne zur Arbeit und das gehört auch zu ihrem Lebensrhythmus.“ Für die Frauen und Männer, die während der üblichen Arbeitszeiten nicht zu Hause von Eltern, Verwandten oder Freunden betreut werden können, hat die Lebenshilfe ähnlich wie in den Kindertagesstätten eine Notbetreuung eingerichtet.

Ähnlich ist die Situation bei den Diakoneo-Werkstätten, die unter anderem in Polsingen mit einer Außenstelle in Oettingen tätig sind. Hier werden zum Beispiel Schalldämpfer für Druckluftbremsanlagen hergestellt, Paletten in unterschiedlichsten Größen und Ausführungen produziert, Alu-Elemente für Fensterbänke konfektioniert, Verpackungsarbeiten ausgeführt oder Metallteile bearbeitet. Rund 280 Menschen mit Behinderung seien vom Betretungsverbot betroffen, die aktuellen Aufträge müssten von den 85 weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erledigt werden, berichtet Diakoneo-Pressesprecherin Christin Kohler. Auch in Polsingen und Oettingen würden Beschäftigungsmodelle in Notbetreuungen angeboten. Ob sich aus der Situation wirtschaftliche Probleme ergeben könnten, wollte Kohler nicht ausschließen: „Es gibt Herausforderungen, die sich in vollem Umfang erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen werden.“

