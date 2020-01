17.01.2020

Zwölf Kandidaten aus Laub

Wählergemeinschaft nominiert im Sportheim

70 Wahlberechtigte haben bei der sehr gut besuchten Nominierungsversammlung der Wählergemeinschaft Laub im Sportheim ihre Kandidaten zur Kommunalwahl 2020 in der Gemeinde Munningen gewählt.

Wahl- und Versammlungsleiter Johann Zwerger ließ die vergangenen sechs Jahre im Gemeinderat Revue passieren und gab einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Danach bedankte er sich bei Josef Schröttle und Georg Seefried jun. für zwölf Jahre und Martin Kahlert für sechs Jahre Gemeinderatsarbeit. Alle drei werden am 15. März nicht mehr kandidieren. Danach ergriff Gemeinderat Schröttle das Wort und bedankte sich bei Johann Zwerger für 24 Jahre Gemeinderatsarbeit. Auch Zwerger tritt bei der Kommunalwahl nicht mehr an.

Zu seinem Bedauern musste der Wahlleiter feststellen, dass sich trotz intensiver Suche keine Frau bereit erklärt hatte, zu kandidieren. Die anschließende geheime Wahl brachte folgende Reihenfolge der Kandidaten: 1. Martin Michel, 2. Michael Schneid, 3. Johannes Zwerger, 4. Roland Schneid, 5. Andreas Lechner, 6. Tobias Voglgsang, 7. Markus Eireiner, 8. Lukas Matz, 9. Markus Randi, 10. Jürgen Schneid, 11. Lukas Schröttle, 12. Daniel Zinsmeister. Ersatzleute: Andreas Schröttle und Michael Haas. (pm)

