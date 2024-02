Aalen

Waldorfschule in Aalen geschlossen: Polizei sieht keine Gefahr

Nicht erhärtet hat sich eine Gefahrenlage an der Waldorfschule in Aalen.

Von Viktor Turad

Wegen einer möglichen Gefahrenlage bleibt die Waldorfschule in Aalen am Montag geschlossen. Die Polizei gibt am Mittag jedoch Entwarnung.

Der Campus der Freien Waldorfschule in Aalen ist am Montag geschlossen geblieben, weil die Schulleitung von einer Gefahrenlage ausgegangen ist. Die Rede war sogar von einem potenziellen Amoklauf. Diese Gefahr habe jedoch zu keinem Zeitpunkt bestanden, sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, Holger Bienert, auf Anfrage der Rieser Nachrichten. Amokverdacht in Aalen erhärtet sich nicht Ausgelöst worden sei dies alles durch „besorgniserregende, abstrakte Fantasien“ eines Schülers, wobei der Sprecher keine weiteren Details nennen wollte. Nur so viel: „Entgegen bestehender Verlautbarungen wurde nach bisheriger Kenntnis der Polizei kein vermeintlicher Amoklauf angedroht.“ Die Polizei habe mit dem Schüler gesprochen, die Ermittlungen liefen. Die Schulleitung habe von sich aus entschieden, die Schule am Montag geschlossen zu lassen. Dies sei auf keine Empfehlung der Polizei hin geschehen, sagte Bienert. Betroffen von der Schließung waren Schule, Kindergarten und Waldkindergarten.

