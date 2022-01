Alerheim wählt Alexander Joas zum neuen Bürgermeister

Am Dienstag wird es amtlich, aber schon jetzt steht es fest: Alexander Joas ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Alerheim.

Alerheim hat am Sonntag gewählt und einen neuen Bürgermeister bestimmt: Der 40-jährige Alexander Joas ist mit 87,8 Prozent der Stimmen neues Oberhaupt der nordschwäbischen Gemeinde. Bekanntgegeben wurde das Ergebnis am Sonntagabend in der Schule in Alerheim. Die Wahlbeteiligung lag bei über 50 Prozent.

Bürgermeisterwahl Alerheim: Joas holt 87,8 Prozent der Stimmen

Sein Vorgänger Christoph Schmid, der für die SPD in den Bundestag eingezogen ist, Familie und Wahlhelfer gratulierten. Ein ausführlicher Bericht folgt.