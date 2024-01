Alerheim

06:00 Uhr

Bauern-Protest in Alerheim: "Damit sind Landwirte nicht zufrieden"

Plus Die Bundesregierung nimmt einen Teil ihrer Agrarkürzungen zurück. Doch bei den Rieser Landwirten ist das Maß voll. In Alerheim wird deutlich, warum.

Von Martina Bachmann

Ob es wohl jemals zuvor eine Demonstration im kleinen Alerheim gegeben hat? Bürgermeister Alexander Joas zuckt die Schultern: "Ich weiß nichts von einer Demo." Doch am Donnerstagnachmittag ist es so weit: Mehr als 100 Landwirtinnen und Landwirte fahren auf ihren Traktoren durch die Riesgemeinde und machen ihrem Ärger über die Bundesregierung Luft. Dass die kurz zuvor einige Agrarkürzungen zurückgenommen hatte, beruhigt die Alerheimer Bauern nicht. "Damit sind die Landwirte nicht zufrieden", sagt Bio-Bauer Sebastian Hubel.

Konkret will die Regierung die Begünstigungen bei der Kraftfahrzeugsteuer für Landwirte beibehalten. Die Steuerbegünstigung für den Agrardiesel soll nun nicht auf einmal, sondern schrittweise reduziert werden. Landwirt Rainer Weng urteilt am Nachmittag in Alerheim, das sei schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Doch zufriedengeben werden sich die Bauern damit wohl noch nicht - schon für Montag sind weitere Großdemos in Nördlingen und Donauwörth geplant. Zu viel sei den Landwirten in den vergangenen Jahren zugemutet worden, meint Weng - zuletzt beispielsweise die neue Düngeverordnung oder die Stilllegung von Flächen. "Da rumort es gewaltig."

