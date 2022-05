Preise für neue Baugebiete in Bühl und Alerheim stehen fest

Plus Die Grundstückspreise für die Baugebiete und die Kosten für ein Ausweichspielfeld werden vorgestellt. Außerdem wird Unmut über einen geplanten Radweg bekannt.

Zahlen bestimmten unter anderem die jüngste Sitzung des Alerheimer Gemeinderats. Es wurde nicht nur bekannt gegeben, wie teuer der Quadratmeterpreis für die Baugrundstücke in den neuen Gebieten in Alerheim und Bühl werden, sondern auch die Kosten für das Ausweichspielfeld der SG Alerheim. Mehrere Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten die Sitzung.