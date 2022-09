Überreste keltischer Siedlung in Alerheim gefunden – und eine Hand

Plus Im Alerheimer Baugebiet sind Teile einer alten Siedlung gefunden worden. Auch zwei Gräber hat es dort gegeben – doch hier bleibt vieles im Unklaren.

Das Ries hat schon spektakuläre archäologische Funde hervorgebracht, wie etwa die Tonräder aus Wallerstein. In diese Riege sind die Funde in Alerheim nicht einzuordnen – dafür ist ein Teil davon umso rätselhafter: Gefunden wurde nämlich unter anderem eine Hand.