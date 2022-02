Amerdingen

vor 34 Min.

Die Amerdinger Faschingsfreunde stellen erstmals einen Narrenbaum auf

Die Faschingsfreunde in Amerdingen haben einen Narrenbaum aufgestellt. Vorne links 1. Vorsitzender Lothar Kircher, rechts 1. Präsident Andreas Fürst. Hinten die Amerdinger "Trude".

Plus Auch ein kleiner Umzug wird in Amerdingen an Fasching organisiert. Der Ursprung des Brauches hat einen traurigen Hintergrund.

Von Sylvia Schlegel

Bei einer Faschingsveranstaltung in Amerdingen haben die Faschingsfreunde des Dorfes erstmals einen Narrenbaum aufgestellt. Auch ein kleiner Umzug wurde zum ersten Mal organisiert.

