Amerdingen

Erstes Suevit-Geotop im Oberkesseltal eröffnet: Was dort geboten ist

Plus Amerdingen feiert die Eröffnung des achten Geotops im Geopark Ries – nur Teilbereiche sind für Interessierte zugänglich. Das Biotop ist bedeutend für Flora und Fauna.

Von Ann-Kathrin Wanger

In der Mehrzweckhalle in Amerdingen ist aufgrund des schlechten Wetters die Eröffnung des achten, aber ersten Suevit-Geotops mit Lehrpfad im Geopark Ries gefeiert worden. Eröffnet wurde es im Rahmen der bald stattfindenden "Woche der europäischen Geoparks“. Während dieser bringen die Unesco Global Georparks Europas dem Publikum Bedeutung und Schutzwürdigkeit des geologischen Erbes durch Veranstaltungen und Aktionen näher.

Das Geotop, ein rund ein Hektar großer, ehemaliger genutzter Steinbruch, liegt in der Kapellenstraße in Amerdingen, südlich der Lourdeskapelle. Durch seine Lage am Wasser und die offenen Felswände ist das Suevit-Geotop gleichzeitig ein wichtiges Biotop für die heimische Flora und Fauna.

