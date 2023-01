Amerdingen

In Amerdingen entstehen 20 Plätze im neuen Baugebiet

Am Bergfeld entstehen 20 neue Bauplätze in Amerdingen. Das Gebiet liegt am Ortseingang von Aufhausen kommend.

Bürgermeister spricht von noch nicht da gewesenen Investitionen in Amerdingen. Das neue Baugebiet wird beschlossen. Dringend müssen die Kanäle saniert werden.

In Amerdingen steht eine Kanalsanierung bevor: Der Gemeinderat hat die Baumaßnahme kürzlich einstimmig beschlossen. Das Kanalnetz weist punktuell an zahlreichen Stellen – vor allem im Norden, Osten und Süden des Orts – gravierende Schäden auf. Dies belegt eine Kamerabefahrung der Kanäle, deren Bilder und Videos Ingenieur Reinhard Pfost vom gleichnamigen Büro in der Sitzung präsentierte. Er riet den Gemeinderäten zu zügigem Handeln, da aufgrund der Schäden viel Grundwasser in das Mischwasser-Kanalsystem fließt, das zusammen mit dem Schmutzwasser in die Kläranlage nach Bissingen gepumpt und dort geklärt wird.

