Pläne für Radwege im Kesseltal stoßen auf Hindernisse

Plus Die Pflichtaufgaben der Gemeinde Amerdingen erschweren die Umsetzung der Radwege im Kesseltal. Zumindest ein Anfang ist bei den Wirtschaftswegen gemacht.

Im Südries, speziell im Kesseltal, gibt es noch einen gewissen Nachholbedarf in Bezug auf den Ausbau der Radwege. Wegen des stetig zunehmenden Interesses der Menschen, sich mehr auf dem Drahtesel fortzubewegen und dafür das eigene Auto hin und wieder stehen zu lassen, machen sich die Kommunen rund um Amerdingen inzwischen vermehrt Gedanken darüber, ob und wo neue Radverbindungen für Freizeit und Alltag in den nächsten Jahren entstehen könnten.