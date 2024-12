Aquaplaning: 23-Jährige kommt von der Straße ab

Ein Unfall hat sich am Samstag um 15 Uhr in Oettingen ereignet. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin fuhr auf der Staatsstraße 2221 in Richtung Auhausen. Kurz nach der Abzweigung Lehmingen kam nach Polizeiangaben sie aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sie gegen einen Baum und eine Buschreihe. Der Beifahrer wurde dabei leicht verletzt, die Fahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Schaden am Pkw beläuft sich auf 17.000 Euro. (AZ)

