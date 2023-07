Auf die Bürger wartet viel Arbeit: Dorferneuerung in Dornstadt startet

Im Auhausener Ortsteil Dornstadt sind in den nächsten Jahren die Bürgerinnen und Bürger besonders gefragt. Wovon sie auch profitieren können.

Auf die Bürgerinnen und Bürger des Auhausener Ortsteils Dornstadt wird in den kommenden Jahren viel Arbeit zukommen. Wenn es nach den Plänen des Gemeinderates sowie von Bürgermeister Martin Weiß und seiner Stellvertreterin Karin Reulein geht, soll die anstehende Ortsentwicklung mit möglichst vielen Bürgern auf den Weg gebracht werden. Zugleich spricht Weiß vom „Sonderfall und den daraus erwachsenen Möglichkeiten“, weil Auhausen vom „Amt für ländliche Entwicklung (ALE) Mittelfranken“ betreut wird.

Hintergrund ist die bereits seit zwei Jahrzehnten funktionierende und intensive Zusammenarbeit mit der „Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Hahnenkamm-Fränkisches Seenland“. „Dieses Projekt wird, neben der Umsetzung von städtebaulichen Projekten im Kernort Auhausen, ein Meilenstein für die weitere Gemeindeentwicklung sein, um einer weiteren Landflucht entgegenzuwirken und die Attraktivität für die kommende Generation zu steigern“, sagt Weiß.

Ziele der Dorferneuerung in Dornstadt waren Thema

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung für eine „geplante umfassende Dorferneuerung in Dornstadt“ konnten Ingo Steinbrecher als Abteilungsleiter des ALE Ansbach und Stefan Faber als designierter Projektleiter im vollbesetzten Gemeinderaum über die Ziele der Dorferneuerung und die gemeindliche Aufgabenstellung referieren: „Dreh- und Angelpunkt wird die Bürgerbeteiligung sein.“ Deshalb sollen Interessierte in der Vorbereitungsphase zu einem Seminar an die Schule für Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim eingeladen werden.

Beim Aufgabenbereich „Gebäude“ appellierte Steinbrecher: „Erhaltung geht vor Abbruch“, nachdem anlässlich des Vorhabens, bezogen auf ein noch festzulegendes Dorferneuerungsgebiets, auch private Maßnahmen förderfähig sein werden: „Wir sind in der – bundesweit gesehen – glücklichen Situation, in Bayern eine überproportional gute Förderung zu haben. Bayern gibt so viel Geld für die ländliche Entwicklung aus, wie alle anderen Bundesländer zusammen.“ Nach Abschluss der Vorarbeiten steht die Bildung von Themenarbeitskreisen auf der Agenda. Weiß betonte, man wolle in diesem Zuge auch die Ortsdurchfahrt, die Kreisstraße DON 14, zusammen mit dem Landkreis Donau-Ries angehen und möglichst auch die Versorgungsleitungen erneuern.

Dornstadt wird im Jahr 1721 erstmals urkundlich erwähnt

Dornstadt wurde bereits 1271 erstmals urkundlich erwähnt und war im Eigentum der damaligen Oettinger Grafen. Am 1. Mai 1978 ist Dornstadt mit den Ortsteilen Dornstadt, Hirschbrunn und Linkersbaindt der Gemeinde Auhausen zugeordnet worden. Das markante Jagdschloss Hirschbrunn mit seiner Schlosskapelle befindet sich im Eigentum des Fürstenhauses zu Oettingen-Spielberg. (RK)

