Die Bollstädter Straße in Aufhausen ist wieder offen

Die Bollstädter Straße im Forheimer Ortsteil Aufhausen ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Straße war rund ein Jahr gesperrt.

In Aufhausen ist die Bollstädter Straße wieder befahrbar. Nach einjähriger Bauzeit konnten die Kanal- und Straßenerneuerungsarbeiten in der Bollstädter Straße in Aufhausen abgeschlossen werden, wie die Gemeinde in einer Mitteilung bekannt gibt. Die Straße konnte mit Mitteln aus dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erneuert werden. MdL Wolfgang Fackler sagte bei der Eröffnung, dass der Freistaat Bayern die Gemeinde beim Ausbau der Innerortsstraße mit 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten fördern konnte.

„Wir beenden heute das dritte Kanal- und Straßenerneuerungsprojekt im Aufhausener Oberdorf“, so Bürgermeister Andreas Bruckmeier bei der Eröffnung am Donnerstag. Nach der Straße Am Keller und der Kirchstraße sei nun mit der Sanierung der Bollstädter Straße ein vorläufiges Ende der Bauarbeiten im Forheimer Ortsteil erreicht.

Die Bollstädter Straße, die einiges an Durchgangsverkehr aufzunehmen hat, wurde im Einmündungsbereich der Bergstraße aufgeweitet, dies soll die Übersichtlichkeit und Verkehrssicherheit verbessern. Auch der Gehweg wurde in diesem Bereich verbreitert. Park- und Stellflächen wurden entsiegelt und die Straßenbeleuchtung erweitert. In den nächsten Jahren soll gemeinsam mit der Nachbargemeinde Amerdingen auch die anschließende Ortsverbindungstraße nach Bollstadt erneuert werden.

Bei der Eröffnung waren dabei: Johannes Käser, Geschäftsführer der Thannhauser Straßen- und Tiefbau GmbH, Fremdingen mit seinen Mitarbeitern, die Dipl. Ing. Reinhard Pfost und Gerd Czanderle vom Planungsbüro Pfost, die Mitglieder des Forheimer Gemeinderats sowie die Anwohnerinnen und Anwohner der wieder ungehindert befahrbaren Straße. (AZ)