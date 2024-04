Rieser wegen des Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Ein Mann steht vor Gericht, weil er sich mehrmals in einem Gemeinschaftsgarten befriedigt haben soll. Doch damit nicht genug: Auch ein Kind soll er angefasst haben.

Gleich mehreren Vorwürfen muss sich ein Angeklagter aus dem Ries am Donnerstag am Augsburger Amtsgericht stellen. Viermal soll er im Juni 2023 von Nachbarn gesichtet worden sein, wie er in einem gemeinschaftlich genutzten Garten sein Glied entblößte und daran „herummanipulierte“, wie es in der Anklage der Staatsanwaltschaft Augsburg heißt. Das ist allerdings nicht alles.

Denn der 65-Jährige soll auch, ebenfalls im Juni 2023, ein sechsjähriges Mädchen, das in eben jenem Garten nur mit einer Unterhose bekleidet und in ein Handtuch gewickelt war, unsittlich berührt haben. Laut Anklage soll er dem Kind unter das Handtuch gefasst und es im Brust-, Rücken- und Bauchbereich gestreichelt haben.

Die Anklage lautet Erregung öffentlichen Ärgernisses in vier Fällen und sexueller Missbrauch von Kindern in einem Fall. Die Nachbarn wie auch die Sechsjährige sind als Zeugen geladen.