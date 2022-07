Auhausen

06:00 Uhr

Als die Menschen vor 300 Jahren gegen die Dürre kämpften

Einst sollte in Auhausen ein Wasserschöpfrad nach fränkischem Vorbild gebaut werden, wie hier in Möhrendorf bei Erlangen.

Plus Wegen der Dürre musste ein Zimmermeister nach Franken fahren, um ein Wasserrad zu besichtigen und Pläne für den Bau eines solchen zu erarbeiten. Doch es folgten Proteste.

Von Gerhard Beck

Auch vor über 300 Jahren hatten die Menschen schon mit Dürre und Trockenheit zu kämpfen. Aus dem Fürstlich-Oettingischen Archiv in Harburg ist ein interessanter Fall überliefert. Das Klosterverwalteramt Auhausen gehörte damals zu den Markgrafen von Ansbach. Nur wenige Hundert Meter entfernt begann in Richtung Dornstadt das Herrschaftsgebiet der Grafen von Oettingen. Immer wieder gab es im Grenzgebiet Grund zu Streit und Auseinandersetzungen. So auch im Jahr 1702.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .