Auhausen

vor 48 Min.

Musik von Catherina Pelzer lebt in Auhausen wieder auf

Die Sopranistin Anna Herbst und Gitarrist Ulrich Wedemeier widmeten ihr Konzert bei Musica Ahuse in der Klosterkirche Auhausen der Gitarrenmusik von Madame Sidney Pratten und Liedkompositionen klassischer und romantischer Komponisten.

Von Ernst Mayer Artikel anhören Shape

Mozart und Beethoven gelten nicht nur wegen ihrer bereits im Kindesalter großartigen Leistungen an ihren Instrumenten, sondern auch als Komponisten als "Wunderkinder" der Musikgeschichte – beides Männer! Doch gab es auch Mädchen, die in die Männerwelt der Musik "eindrangen": Fanny Mendelssohn gilt hier als bekanntestes Beispiel, die trotz der Ablehnung ihres berühmten Bruders Felix am Ende ihres Lebens ein ansehnliches Werkeverzeichnis hinterließ.

