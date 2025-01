Nach neuem Fahnenentwurf überwältig die erfolgreiche Spendenaktion

Die Freiwillige Feuerwehr Auhausen feiert dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen und wird zu diesem besonderen Anlass ihre neue Vereinsfahne präsentieren. Die Fahne, deren Entwurf in Zusammenarbeit mit der renommierten Firma Kössinger entwickelt wurde, befindet sich nun in Produktion. Am Jubiläumswochenende, das vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 stattfindet, wird am Freitag ein angemessenes Fahnenfest geplant. Bereits tagsüber soll ein Oldtimertreffen zahlreiche Attraktionen bieten – passend dazu zählt die alte Vereinsfahne symbolisch als „Oldtimer“ und wird gebührend präsentiert. Am Abend steht die Segnung der neuen Fahne im Mittelpunkt, gefolgt von einem Wettbewerb rund um die anwesenden Feuerwehrfahnen, der Tradition und Gemeinschaft spielerisch miteinander verbindet. Den Abschluss bildet eine ausgelassene Plattenparty, bei der gute Stimmung und gemeinsames Feiern garantiert sind. „Unser Fahnenfest ist eine wunderbare Gelegenheit, unsere neue Fahne im Kreise der Feuerwehrgemeinschaft zu präsentieren.“ erklärt Sophia Piechatschek (1. Vorsitzende). „Wir freuen uns darauf, mit allen Gästen dieses besondere Ereignis zu feiern.“ Die neue Fahne wurde dank eines erfolgreichen Crowdfunding-Projekts der Raiffeisen Volksbank Ries finanziert. Zahlreiche Unterstützer übertrafen das Ziel von 3500 Euro deutlich. Insgesamt wurden 7134 Euro gesammelt, die vollständig in die Kosten von rund 10.000 Euro für die Fahne sowie das notwendige Zubehör wie Fahnenstangen und Tragegurte fließen. Das Projektziel wurde bewusst niedrig angesetzt, um sicherzustellen, dass die Schwelle erreicht wird – ein Erfolg, der die großartige Unterstützung der Gemeinschaft zeigt. Die Freiwillige Feuerwehr Auhausen bedankt sich bei allen, die zum Gelingen dieses Projekts beigetragen haben. „Die unerwartet hohe Spendenbereitschaft spiegelt die tolle Gemeinschaft wieder in der unser Feuerwehrverein wachsen und erhalten wird!“ so Piechatschek.

