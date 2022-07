Auhausen

18.07.2022

Renaissancemusik im Spiegel des 16. Jahrhunderts

Plus Ein besonderes Zusammenspiel von Text und Musik wird den Zuhörerinnen und Zuhörern in Auhausen geboten. Auch gab es außergewöhnliche Instrumente zu hören.

Von Ernst Mayer

Am vergangenen Samstag stellten sich in der Klosterkirche zu Auhausen offensichtliche Liebhaber einer Musik aus einer für die Kulturgeschichte Europas wichtigen Epoche ein. Die bis ins späte Mittelalter bedeutende Abtei Auhausen, an der Wörnitz zwischen Oettingen und Wassertrüdingen gelegen, bot in der stattlichen Abteikirche St. Marien und Godehard den Ort, der für die als Alte Musik betrachtete Renaissancemusik der Capella de la Torre als geeignet befunden wurde, ihre musikgeschichtlich bedeutsamen Programme aufzuführen.

