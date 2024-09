MyShoes Filiale im Nördlinger Kaufland schließt

Große, rote Schilder mit der Aufschrift „Sale“ weisen in der MyShoes-Filiale im Nördlinger Kaufland auf einen Ausverkauf hin. Doch es handelt sich hier um keinen Schlussverkauf zum Wechsel der Jahreszeiten: Die Filiale schließt und hat am Samstag, 28. September, zum letzten Mal geöffnet. MyShoes ist eine Tochtergesellschaft des Deichmann-Konzerns. Dieser hatte bereits vor Monaten bekannt gegeben, dass man die MyShoes-Filialen, 61 in Deutschland und 29 Verkaufsstellen in Österreich, spätestens zum Jahresende schließen werde. Wie verschiedene Medien berichten, begründet Deichmann die Schließungen mit Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs und des Nahostkonflikts. Gestiegene Kosten und eine Zurückhaltung der Konsumentinnen und Konsumenten bei Modekonzepten im mittleren Preissegment machten diesen Schritt nötig. Trotz jahrelanger Investitionen, Sortimentsanpassungen, Profilschärfungen und Optimierungsprogrammen hätte man feststellen müssen, „dass das Geschäftsmodell als Allround-Anbieter im Mittelpreissegment leider langfristig nicht wirtschaftlich zu betreiben ist“, heißt es weiter.

