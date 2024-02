Basketball

21:00 Uhr

Naomi Davenport: "Ich mache das, was von mir verlangt wird"

Basketball Damen DBBL 1. Bundesliga Saison 2023/2024 Eigner Angels Nördlingen - Herner TC 20. Spieltag Gegen den Tabellenvorletzten hatten die Rioeser vor allem in der zweiten Halbzeit schon Probleme. Die Gäste führten kurz vor Schluss. Am Ende übernahm Naomi Davenport und sicherte den knappen aber verdienten Sieg.

Plus Angels-Neuzugang Naomi Davenport erzielt beim Heimspiel gegen Herne die meisten Punkte und erklärt im Interview, was die Nördlingerinnen noch verbessern können.

Von Nicolas Friese

Frau Davenport, wie fühlt sich der heutige Sieg an?



Naomi Davenport: Fühlt sich gut an, wir hatten ein paar Schwierigkeiten im zweiten und im dritten Viertel, haben uns aber als Mannschaft durchgebissen. Mit unserer defensiven Leistung konnten wir uns den Sieg dann holen.

Der Anfang des Spiels ist nicht nach Plan verlaufen: Was hat sich nach dem ersten Time-Out geändert?



Davenport: Der Coach hat uns gesagt, wir sollen uns fokussieren. Danach waren wir am Start und haben uns auf unsere Defensive und unsere Rebounds konzentriert und haben auch in der Offensive eine bessere Leistung gezeigt.

