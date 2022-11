Nördlinger Basketballer feiern Kantersieg im Derby gegen Treuchtlingen

Plus Im Derby zwischen Nördlingen und Treuchtlingen können die Gäste nur zu Beginn dagegenhalten. Im dritten Viertel dreht der TSV richtig auf.

Überragende Verteidigung, glänzende Dreierquote und gutes Zusammenspiel: Im Derby gegen den VfL Treuchtlingen gelang den Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen nahezu alles. Schon früh setzte man sich ab, feuerte ein regelrechtes Dreierfeuerwerk ab und setzt mit einem 114:58-Erfolg ein dickes Ausrufezeichen.