Diese Berliner Kette siedelt sich in Nördlingen an

Plus Nördlingen freut sich über zwei neue Lokale. Eines öffenete in der Löpsinger Straße. Das andere fand seinen Weg aus Berlin ins Ries und bringt eine neue Küche her.

Von Nicolas Friese

Nördlinger Geschäfte und Restaurants bleiben für viele aus der Region die zentrale Anlaufstelle für Einkäufe oder Gastronomiebesuche. Das sagt die Leiterin der Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins, Susanne Vierkorn. Vor allem gegen Ende der Woche sei die Stadt sehr voll, sagt Vierkorn: "Die Besucherinnen und Besucher sind dann hauptsächlich in der Fußgängerzone zu finden." Je weiter es in Richtung Stadtmauer geht, desto weniger Laufkundschaft gibt es. Was die zentrale Lage ausmachen kann, merkt ein Laden seit Neuestem besonders.

Wer glaubt, die Nördlinger Innenstadt sei nicht lebendig, sollte laut Vierkorn mal an einem Samstagvormittag einen Schritt in die Riesmetropole wagen. "Wahnsinn, was da immer los ist", sagt Vierkorn. Der Meinung von Vierkorn nach ist die Mischung der Geschäfte und Gastronomieangebote "gerade perfekt". Am besten lässt sich die Lebensfreude, die laut Vierkorn in der Innenstadt herrscht, von mittwochs bis samstags beobachten: Von Cafés wie dem kürzlich eröffneten Coco über den Wochenmarkt bis hin zu einer großen Auswahl an Bäckern gibt es in Nördlingen alles, was das Herz begehrt.

