Mahnfeuer in Appetshofen mit Signalwirkung

Plus Landwirte treffen sich in Appetshofen zu einem Mahnfeuer. Rund 150 Personen begleiten den Protest und äußern ihre Kritik.

Unter dem Motto "Wir brennen für die Landwirtschaft" hat die Ortsgruppe des Bauernverbands in Appetshofen ein Mahnfeuer organisiert. Einen großartigen Blick ins Ries und eine Abendstimmung wie gemalt erlebten die Personen, die sich schon um 17 Uhr auf dem Hahnenberg bei Appetshofen einfanden. Das Mahnfeuer wurde nach Anbruch der Dunkelheit entzündet und es war wohl weithin im Ries zu sehen, wie einige der Besucherinnen und Besucher stolz anmerkten.

Entstanden sei die Idee im ICE auf dem Rückweg von der Großdemo in Berlin, zu der sich 100 Landwirte aus der Region aufgemacht hatten, berichtete Kreisobmann Karlheinz Götz. Er habe die Fläche auf dem Hahnenberg für die Aktion gerne zur Verfügung gestellt. Etwa 150 Personen waren zum Mahnfeuer gekommen. Alle Altersgruppen waren vertreten und viele Besucherinnen und Besucher aus benachbarten Orten wie Mauren, Reimlingen, Alerheim und Herkheim gekommen.