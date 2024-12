Nördlinger Anlagenmechaniker-Azubis an Bayerns Spitze: STW GmbH feiert Erfolge

Rund 9.000 Auszubildende haben in diesem Jahr in Bayerisch-Schwaben ihre Ausbildung in einem IHK-Beruf abgeschlossen. Einige von ihnen mit Spitzenergebnissen. Zu ihnen gehört Jens Österle von der Firma STW GmbH in Nördlingen, der bayernweit das beste Prüfungsergebnis im Beruf des Anlagenmechanikers erzielte. Bei einer kleinen Feierstunde überreichte der IHK-Regionalgeschäftsführer Matthias Hausmann die entsprechenden Urkunden.

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

IHK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis