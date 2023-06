Technischer Defekt an PV-Anlage führt zu Rauch, aber keinem Feuer

An einer PV-Anlage in Belzheim gibt es einen technischen Defekt. Die Feuerwehr rückt aus.

An einem Wechselrichter einer Photovoltaikanlage in Belzheim hat ein technischer Defekt für eine Rauchentwicklung gesorgt. Die Feuerwehren Oettingen, Fremdingen und Belzheim rückten mit nach Angaben der Polizei mit etwa 40 Einsatzkräften an. Es entstand zum Glück kein offenes Feuer, sondern lediglich eine Rauchentwicklung. Allerdings betrage der Sachschaden etwa 3000 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.