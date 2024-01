Belzheim

Theo Waigel über Anton Jaumann: Er war ein „Schutzpatron“ für das Ries

In Belzheim hat ein Gedenkgottesdienst für Anton Jaumann stattgefunden.

Plus In Belzheim fand zu Ehren von Anton Jaumann ein Gedenkgottesdienst statt. Der Belzheimer hat die Politik geprägt, sagt Theo Waigel, im Ries, aber auch darüber hinaus.

Vor dem hell erleuchteten Altar der Pfarrkirche St. Michael in Belzheim ist ein Porträtbild des Mannes platziert, der an diesem Abend im Mittelpunkt steht: Anton Jaumann, langjähriger bayerischer Wirtschaftsminister und eine der großen Politikerpersönlichkeiten des Freistaates. Über 200 Personen waren an diesem Abend zum Gedenkgottesdienst für den vor 30 Jahren verstorbenen gebürtigen Belzheimer gekommen, zu dem die Stiftung eingeladen hat, die seinen Namen trägt. Es wurde ein bewegender Abend.

In den ersten Reihen saßen neben dem Stiftungsvorsitzenden Paul Ritter, Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg, Landrat Stefan Rößle, die amtierenden Abgeordneten Ulrich Lange und Wolfgang Fackler, Ex-MdB Hans Raidel, der ehemalige Landtagsabgeordnete Georg Schmid, dessen Karriere von Jaumann maßgeblich befördert wurde, sowie ein Gast, der die Politik in Deutschland und Europa mit Bundeskanzler Helmut Kohl geprägt hat: der frühere Bundesfinanzminister und CSU-Vorsitzende Theo Waigel.

