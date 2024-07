Betrunkener will sich am Feuer wärmen und löst Brand aus

Um sich zu wärmen, hat ein 26-Jähriger in Bopfingen ein Feuer entzündet und dabei einen Brand ausgelöst. Wie das Polizeipräsidium Aalen berichtet, brannten am Freitagnacht mehrere Sträucher und Bäume in der Aalener Straße. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 26-jährige Mann das Feuer entzündet hatte, weil es ihm anscheinend kalt war. Das Feuer breitete sich auf eine etwa fünf Quadratmeter große Fläche aus und musste von der Feuerwehr Bopfingen gelöscht werden. Bei der Überprüfung des 26-Jährigen stellten die Beamten fest, dass dieser stark betrunken war. Eine durchgeführte Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von mehr als drei Promille. (AZ)

