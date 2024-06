Bilanz zur Mess': "Mit einem blauen Auge davongekommen"

Plus Nach dem ersten Regen-Wochenende hat sich die Mess' doch noch günstig entwickelt, sagen die Veranstalter. Überrascht hat sie dieses Jahr eine kleine Neuerung.

Zehn Tage Mess' liegen hinter Nördlingen. Und wie es scheint, entwickelte sich die Traditionsveranstaltung nach dem ersten verregneten Wochenende doch noch zum Guten. Besonders mit dem zweiten Wochenende zeigt sich Tourismus-Chef Daniel Wizinger zufrieden. "Da sind Zehntausende über die Kaiserwiese geschlendert, ein schönes Bild war das." Am Samstagabend mussten die Betreiber wegen Überfüllung sogar kurzzeitig das Bierzelt schließen. Insgesamt schätzt Wizinger, dass Zehntausende Menschen die diesjährige Mess' besuchten.

Da die Besucherzahlen auf der Mess' stark vom Wetter abhängig seien, habe der Veranstaltung dieses Jahr nicht die Hitze, sondern der Niederschlag zu schaffen gemacht, sagt Wizinger. Das Regenwochenende hätte man auch mit den Folgetagen zwar nicht mehr aufholen können, "aber wir sind glimpflich davongekommen. Wenn man überlegt, dass 30 Kilometer südlich die Menschen um ihre Existenzen kämpfen, stimmt das schon nachdenklich." Die Gesamtsituation sei in Relation dazu völlig verkraftbar gewesen. "Insgesamt blicken wir zufrieden und glücklich zurück", sagt der Tourismus-Chef.