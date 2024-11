Bollstadt feiert das neue Feuerwehrauto

Bollstadt schwelgt in Erinnerungen. Zu Beginn des Festwochenendes der Feuerwehr zur Fahrzeugweihe wurde der Film zum 125- jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr gezeigt. Schon jetzt kommt Vorfreude auf das 150- jähriges Jubiläum im Mai 2026 auf. Der Sonntag stand dann ganz unter dem Zeichen der feierlichen Fahrzeugsegnung. Das im Jahr 1998 gebaute LF 8/6 wurde vor Kurzem von der Feuerwehr Hattenhofen gekauft und ersetzt das bisherige LF 8 aus dem Jahr 1980. Pater John segnete das Fahrzeug unter den Augen von Kreisbrandrat Heinz Mayr, Kreisbrandinspektor Marco Härtle, den umliegenden Feuerwehren und den anwesenden Besucherinnen und Besuchern. Bürgermeister und Kreisbrandmeister Xaver Berchtenbreiter stellte die Wichtigkeit einer guten Ausrüstung für die Feuerwehr dar. „Das neue Fahrzeug stellt ein Symbol der Gemeinschaft, Werte der Feuerwehr, Zusammenhalt und Bereitschaft, anderen in der Not zu helfen, dar“, so der Bürgermeister. Mit diesen Worten übergab er den Schlüssel offiziell an den Ersten Kommandanten Denis Lang. Der Kreisbrandrat des Landkreises Donau-Ries, Heinz Mayr, überreichte die Christopherusplakete, welche die Feuerwehr als Schutzsymbol auf allen Fahrten begleiten soll. Erster Kommandant Lang dankte der Gemeinde und Bürgermeister Berchtenbreiter für den Kauf des neuen Fahrzeuges sowie seinen Kameradinnen und Kameraden für die erbrachten Eigenleistungen und Spenden. Mit dieser Hilfe konnte das Fahrzeug erfolgreich umgerüstet werden. Sein Dank gilt außerdem allen, die zum Gelingen des Festwochenendes beigetragen haben. (AZ)

Bollstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeugsegnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis