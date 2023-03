Xaver Schiele hat eine Chronik für Bollstadt geschrieben

Plus Im Schützenheim wird das Werk des ältesten männlichen Bewohners des Ortes von Johannes Wendt vorgestellt. Es ist ein Rückblick auf 1200 Jahre.

"Erzähl nicht nur – schreib's auf" soll Ulrich Schiele aus Bollstadt vor zehn Jahren zu seinem damals 70 Jahre alten Vater Xaver gesagt haben. Der ist inzwischen mit 81 Jahren der älteste männliche Bewohner des Ortes und konnte an einem spätwinterlichen Sonntagnachmittag seine "Häuser- und Familienchronik Bollstadt" der Bollstädter Öffentlichkeit präsentieren.