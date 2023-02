7000 Euro Schaden bei Unfall zwischen Auto und Bus

Ein Busfahrer missachtet die Vorfahrt eines Autofahrers. Die beiden Fahrzeuge stoßen zusammen.

Ein Schaden in Höhe von 7000 Euro ist bei einem Unfall am Montag in Bopfingen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 54-jähriger Omnibus-Fahrer gegen 11.20 Uhr auf der Wiesmühlstraße und beabsichtigte, dort die Kreuzung zu überqueren, um weiter in die Nördlinger Straße zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 73-jährigen Autofahrers, der von der Nördlinger Straße in Richtung Nördlingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. (AZ)