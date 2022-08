Gas statt Bremse: Fahrerin schiebt anderes Auto in Eingangstür am Ipftreff

Weil eine Frau nach Polizeiangaben wohl die Pedale verwechselt hat, schob sie ein anderes Auto in die Tür eines Bekleidungsgeschäfts am Bopfinger Ipftreff.

Eine 75-Jährige hat am Freitag kurz vor 10 Uhr auf den Parkplatz des Einkaufszentrums "Ipftreff" in der Bopfinger Innenstadt einen Unfall verursacht. Die Frau wollte wohl parken, die Polizei vermutet aber, dass sie nicht bemerkte, dass an ihrem Automatik-Fahrzeug beim Parken noch die Fahrstufe eingelegt war. Als sie dann bremsen wollte, habe sie offenbar die Pedale verwechselt und fuhr unkontrolliert mit überhöhter Geschwindigkeit nach vorne.

Dabei prallte gegen ein anderes Auto, schob dieses über mehrere Meter nach vorne, bis es in das Gebäude prallte. Letztlich strandete dann das geschobene Fahrzeug in der Eingangstüre eines Modegeschäfts, wobei die Flügeltür des Glaseingangs aus der Verankerung fiel, so die Beamten. Zudem wurde bei der Karambolage noch ein geparkter Pkw gestreift und beschädigt. Personen kamen beim Unfall nicht zu Schaden. (AZ)

