Mikrowelle löst in Bopfingen Fehlalarm aus

Ein vermeintlicher Brand sorgt am Dienstag dafür, dass die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen mit 13 Einsatzkräften ausrückt. Der Grund ist eine Mikrowelle.

13 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bopfingen sind am Dienstag mit vier Fahrzeugen zu einem vermeintlichen Brand ausgerückt. In der Straße Am Stadtgraben löste nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr ein Brandalarm aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Alarm durch die falsche Handhabung einer Mikrowelle ausgelöst wurde. (AZ)