Ministerin stellt neue Wanderkarte für Bopfingen vor

Plus Die Karte ist wasserabweisend und zeigt Touren von Dinkelsbühl bis Nördlingen. Den Mittelpunkt bildet Bopfingen mit dem Ipf.

Wandern liegt im Trend – und spätestens seit der Corona-Pandemie ist auch das Erkunden der näheren Umgebung beliebt geworden. Für Bopfingen gibt es jetzt eine neue amtliche Wanderkarte. Diese hat die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, im Bopfinger Rathaus vorgestellt.